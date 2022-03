Preview Sergio Tumino per la Range Rover 2022. FOTO

Una location insolita dove presentare la nuova icona del lusso: la Range Rover, l’ammiraglia della casa inglese cara alla Regina Elisabetta.

In un Tir arredato con un salotto, la concessionaria Land Rover Sergio Tumino ha presentato, nel piazzale della fabbrica Caffè Moak di Maganuco, al confine tra i territori di Modica e Pozzallo, la nuova meraviglia in una “private preview”.

La Range Rover, modello di punta della produzione British, è stata completamente rivista nell’estetica, nei contenuti e nella tecnologia. La nuova generazione è stata mostrata al pubblico siciliano durante una giornata evento che si è tenuta presso la zona industriale di Modica, negli spazi di una eccellenza siciliana nel mondo, Caffè Moak.

Per la regina dei fuoristrada si tratta di una rivoluzione che prefigura nel corso dei prossimi anni l’adozione di propulsori 100% elettrici e che adesso, per la prima volta nella lunga storia del modello, propone due diverse configurazioni della carrozzeria per poter ospitare fino a sette passeggeri. All’esterno linee eleganti e pulite richiamano le origini del modello, conferendo alla nuova Range Rover un piacevole tocco di understatement, elemento quest’ultimo più che mai necessario tenuto conto delle dimensioni “in pianta” non certo minimal (la lunghezza supera 5 metri).

L’inconfondibile silhouette del modello con la classica linea spiovente del tetto e il parabrezza quasi verticale è stata aggiornata facendo ricorso a linee levigate con maniglie a scomparsa e vetri a filo della carrozzeria. L’impostazione del design esterno si riflette anche nell’abitacolo cui si accede attraverso portiere a comando servoassistito. L’attenzione al benessere per conducente e passeggeri è affidata al sistema Cabin Air Purification Pro e nel debutto della terza generazione dell’Active Noise Cancellation, che si avvale di ben 35 altoparlanti (compresi quelli integrati nei poggiatesta dei sedili anteriori e della seconda fila di sedili) per insonorizzare gli spazi comuni. Il sistema monitora le vibrazioni e il rumore che provengono dalle ruote e dal vano motore producendo un suono in controfase in grado di annullarne gli effetti.

La digitalizzazione prevede un quadro strumenti da 13.1” ed un display centrale da 13.7” (dedicato alle funzionalità infotainment) con un sostanzioso aggiornamento al dispositivo Pivi Pro che, oltre ai nuovi comandi a sfioramento, offre l’assistente vocale Alexa e gli upgrade Over-the-air.

Tra i contenuti altamente tecnologici si segnalano i gruppi ottici Dynamic Light Projection che sfruttano le rilevazioni del navigatore per modulare il fascio luminoso in funzione delle istantanee condizioni di guida e che oscurano in automatico fino a 16 oggetti presenti sulla strada, in modo da favorire la visibilità per il conducente e nello stesso tempo eliminare qualsiasi rischio di abbagliamento. Il Dynamic Response Pro è invece dedicato al controllo attivo del rollio per identificare le asperità del fondo stradale e regolare automaticamente le sospensioni a tutto vantaggio del comfort degli occupanti, mentre il sistema Intelligent Driveline Dynamics controlla costantemente l’aderenza delle ruote ed i comandi del conducente in modo da distribuire in maniera ottimale la coppia motrice.

Le quattro ruote sterzanti di serie combinano una stabilità superiore alle alte velocità con un’eccezionale manovrabilità nell’uso urbano. L’assale posteriore ad azionamento elettrico fornisce infatti fino a sette gradi di angolo di sterzo e, alle basse velocità, girando in controfase rispetto alle ruote anteriori conferisce un diametro di volta inferiore a qualsiasi altra Land Rover.

La nuova Range Rover è disponibile con una gamma di propulsori a sei e otto cilindri composta da due motori ibridi plug-in (P440e e P510e), tre benzina (P360, P400 e P530) e tre diesel (D250, D300, D350). Tutti i propulsori sono associati a un cambio automatico ZF a otto rapporti e nelle versioni benzina e diesel sono abbinati ad un sistema ibrido leggero a 48 Volt. Le versioni ibride plug-in PHEV Extended Range sono invece dotate di una batteria agli ioni di litio da 38,2 kWh e un motore elettrico da 142 CV integrato con la trasmissione che consente di percorrere fino a 100 km senza far ricorso alla propulsione tradizionale.

Con un prezzo di acquisto che parte da 124.300 Euro, la nuova Range Rover è disponibile nel primo anno di produzione nell’esclusiva variante “First Edition” che si aggiunge agli allestimenti SE, HSE e Autobiography configurabili nella variante standard o a passo lungo con cinque o sette posti.