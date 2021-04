Principe Filippo, il carro funebre è un Land Rover disegnato da lui

Londra - Il carro funebre delle esequie del Principe Filippo è un Land Rover DEfender allungato disegnato dallo stesso Principe Filippo. Si tratta di una versione inedita dell’iconica automobile, alla quale proprio il marito della regina ha lavorato per circa sedici anni, dal 2003 al 2019.

Filippo ha messo mano ad una Land Rover Defender TD5 130, modificando in maniera sostanziale la parte posteriore: la struttura cabinata è stata rimossa, lasciando spazio ad una sorta di pianale dove appoggiare la bara e tenerla ferma con speciali perni argentati che fuoriescono dalla carena. Sul frontale spicca l’inconfondibile griglia nera, mentre sul retro – visto che non circolerà su strada – non c’è la targa.

Quanto alla verniciatura il principe consorte ha chiesto alla fabbrica centrale di Solihull di sostituire il classico Belize Green con un Dark Bronze Green, la tonalità di verde delle forze armate. Insomma, nonostante sapesse che non avrebbe mai usato da vivo quel particolare tipo di Defender, Filippo ha pensato a tutti i dettagli per renderlo perfettamente aderente ai suoi desideri. Ne è stato costruito un altro nero. Sarà il muletto, di riserva.