Promozioni auto aprile 2021

Ecco le offerte più interessanti di auto nuove valide per l'aprile 2021.

Mini Clubman (-18%)

Per tutto aprile 2021 la Mini Cooper D Clubman Mayfair Edition vede calare i prezzo da 35.836 euro fino a 29.350 euro. L'offerta è soggetta all'approvazione di BMW Bank.

Peugeot 108 (-40%)

Ad aprile 2021 la Peugeot 108 VTI 72 5 porte Active è scontata da 13.200 a 7.900 euro, ma solo scegliendo il finanziamento che è soggetto all'approvazione di Banca PSA Italia.

Nissan Micra (-39%)

Per il mese di aprile 2021, la Nissan Micra IG-T 92 CV in allestimento Acenta, costa 10.585 euro invece di 17.415 euro, ma solo scegliendo il finanziamento proposto dalla Casa, che è soggetto all'approvazione di Nissan Finanziaria.

Alfa Romeo Giulietta (-36%)

Nel mese di aprile 2021, l'Alfa Romeo Giulietta 1.6 Turbodiesel 120 CV Sport, costa 20.200 euro anziché 28.300 euro, nel caso di acquisto in contanti. Con il finanziamento, invece, si scende a 18.200 euro ma l'offerta è soggetta all'approvazione di FCA Bank.

Renault Clio (-33%)

Ad aprile 2021, la Renault Clio Zen 100 Gpl Life vede il suo prezzo di attacco scendere da 19.050 a 12.800 euro, ma solo scegliendo il finanziamento della Casa madre e all'approvazione di FinRenault.

Ford Focus (-30%)

Per tutto aprile 2021 la Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid Business 125 CV costa 18.950 euro anziché 26.650 euro. Lo sconto può scendere ancora a 18.200 euro ma solo aderendo al finanziamento Idea Ford che è soggetto all'approvazione di FCE Bank.