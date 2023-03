Quali sono le auto più vendute in Sicilia?

Il mercato dell’automobile è in continua evoluzione e le vetture con un eccellente rapporto qualità-prezzo e una vasta gamma di motorizzazioni, nate e pensate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di guidatori, non mancano di certo. Un aspetto curioso è che la classifica delle auto più vendute cambia da regione a regione. In Sicilia, ad esempio, la più venduta in Sicilia appartiene al Gruppo Fiat, con la Panda che, grazie alla sua versatilità, praticità e affidabilità, vince a mani basse. La prima delle auto straniere è la Golf, il modello evergreen per definizione.

Vediamo nel dettaglio quali sono le auto più vendute nella regione.

Fiat Panda

La Fiat Panda è una delle auto più popolari prodotte da Fiat. Questa vettura è ottima per la guida intorno alla città, ed è anche piuttosto resistente e durevole, rendendola una scelta popolare per una grande varietà di persone.

Si tratta di una berlina compatta che offre una grande varietà di motori e opzioni ai suoi acquirenti. Ci sono anche una serie di opzioni di stile, tra cui una versione a tre porte, una versione a cinque porte, una versione Sport, una versione con tetto apribile e una versione 4x4, tutte con la loro propria lista di opzioni di personalizzazione.

La Fiat Panda offre anche una buona quantità di sicurezza, grazie alla sua struttura robusta e alle sue dotazioni, che includono airbag per pilota, passeggero, laterali e anche airbag per la testa. Inoltre, include anche un sistema di frenata antibloccaggio, un sistema di controllo della stabilità, un sistema di ritenuta infantile e un sistema di controllo della velocità.

I prezzi della Fiat Panda variano a seconda del modello e delle opzioni selezionate. La versione base parte da circa 11.000 euro, mentre la versione più costosa con tutte le opzioni può arrivare fino a circa 18.000 euro.

Volkswagen Golf

La Volkswagen Golf è un’automobile compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Volkswagen dal 1974. La Golf è considerata uno dei modelli di maggior successo della Volkswagen, con più di 35 milioni di unità vendute a partire dal 2019.

Questa vettura è stata costantemente aggiornata nel corso degli anni, offrendo sempre più opzioni di carrozzeria, motori e tecnologie. La Volkswagen Golf è stata la prima compatta del marchio tedesco a sostituire la tipica vettura a due volumi, offrendo una maggiore versatilità, comfort e praticità.

La Golf è dotata di una carrozzeria molto aerodinamica che la rende più efficiente nei consumi di carburante. Viene offerta in una varietà di stili di carrozzeria, inclusi berlina, hatchback, cabriolet, station wagon e crossover.

Opel Corsa

L'Opel Corsa è una vettura compatta prodotta dalla casa automobilistica tedesca Opel dal 1982. Fin dall'inizio, la Opel Corsa è stata una delle auto più popolari nella sua categoria, grazie alla sua affidabilità, alla sua efficienza, alla sua maneggevolezza, al suo design e alle sue buone prestazioni.

Oggi è disponibile in una varietà di stili, tra cui una berlina a quattro porte, una station wagon a cinque porte e una hatchback a tre porte. Le versioni più recenti della Opel Corsa sono anche dotate di una serie di tecnologie di ultima generazione, come l'infotainment, i sistemi di navigazione e le telecamere di parcheggio.

BMW 3 Series

La BMW Serie 3 è una delle più popolari auto premium di lusso sul mercato. La Serie 3 è stata un punto di svolta per BMW, poiché ha introdotto alcune delle tecnologie più all'avanguardia nell'industria automobilistica ed è stata una delle prime auto prodotte con un motore turbo.

Nel corso degli anni, la Serie 3 è stata costantemente aggiornata con nuove tecnologie e aggiornamenti di stile. La versione attuale offre una vasta gamma di motori e tecnologie all'avanguardia, tra cui la connettività Bluetooth, un sistema di navigazione GPS built-in, sistemi di assistenza alla guida e molto altro ancora.

La Serie 3 è anche dotata di una vasta gamma di caratteristiche di sicurezza, tra cui freni a disco con ABS, airbag, controllo della stabilità e molti altri. Risulta un'ottima scelta per chi cerca una macchina di lusso di qualità.

Noleggio a lungo termine per privati

Un Aspetto interessante è che, anche il Sicilia, il noleggio a lungo termine per privati (quello che va da sei mesi a cinque anni) sta diventando una pratica sempre più diffusa. I vantaggi di questa soluzione, rispetto all’acquisto di un veicolo, sono diversi e possono essere particolarmente utili a chi desidera disporre di un mezzo di trasporto senza dover affrontare costi elevati e impegnare somme di denaro in un’unica soluzione.

Il noleggio a lungo termine per privati consente di disporre di un veicolo per un periodo di tempo determinato, in genere compreso tra 24 e 60 mesi, ad un canone mensile predeterminato che include la manutenzione ordinaria del veicolo. L’utente può scegliere tra un’ampia gamma di veicoli di diverse marche e modelli, a partire da quelli di piccole dimensioni fino a quelli di classe superiore.

Grazie al pagamento rateizzato del canone mensile, non ci si deve impegnare economicamente in un’unica soluzione, come sarebbe invece richiesto dall’acquisto di un veicolo. Inoltre, poiché il noleggio a lungo termine prevede l’inclusione della manutenzione ordinaria, non si dovranno affrontare ulteriori spese per interventi di riparazione.

Per tutti questi motivi in Sicilia il noleggio a lungo termine per privati si sta diffondendo sempre più come alternativa all’acquisto di un veicolo.