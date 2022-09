Ragusa - In circa 200 appassionati di Harley-Davidson, provenienti da dicverse parti d'Italia e da Malta, hanno attraversato in moto la Sicilia partendo da Acireale per dirigersi verso Scoglitti, in un festoso serpentone di bicilindriche.

Il Run, condotto dallo staff del "Rally del Saraceno" e dai road captain, ha visto toccare numerose località della provincia ragusana: Scicli, Punta Secca, Donnalucata; per concludersi ieri pomeriggio al Castello di Donnafugata.