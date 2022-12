Scicli, l'auto del Cavaliere Favacchio

Scicli - L'archivio di Piero Murè ci restituisce una immagine d'epoca molto bella. Siamo agli inizi del Novecento a Scicli. La foto ritrae l'automobile del cavaliere Giacinto Favacchio col proprietario alla guida. Non si tratta di una Isotta Fraschini, come alcuni hanno pensato, ma di una spumeggiante "Sigma Knight" come si evince dallo stemma del radiatore. Si distinse nel primo e secondo Giro di Sicilia.

E' probabile che l'auto trovasse ricovero nel garage che sorge di fianco a palazzo Favacchio, in via Aleardi, in centro storico, edificio che deriva da una chiesa, Sant'Antonio 'u sdurrubbato, cinquecentesca.