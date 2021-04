Se la Mini Cooper diventa elettrica

Può essere considerata una seconda macchina, o un'auto per chi si sposta prevalentemente in città, senza l'esigenza di fare lunghe percorrenze. La Mini Cooper SE, elettrica senza motore termico, è stata ccolta in maniera tiepida dal mercato, nel 2020, complice il prezzo, superiore ai 30 mila euro, e l'autonomia, di poco superiore ai 200 chilometri con una ricarica completa.

Oggi è possibile trovarla in interessanti offerte di noleggio a lungo termine, con un anticipo di 2900 euro e rate inferiori ai 300 euro mensili, a fronte di un prezzo di acquisto che può andare dai 33 ai 39 mila euro.

L'80% della batteria si ottiene in 35 minuti collegando la Mini Full Electric ad una stazione in corrente continua. L'autonomia reale della MIni Cooper Se è fra i 180 e i 200 km. Più alta di un centimetro e 80 millimetri rispetto al modello con motore termico, ha un bagagliaio uguale alla sorella più tradizionale. Il motore ha 184 cavalli e la velocità massima autolimitata è di 150 chilometri all'ora.

La Mini Cooper SE ha un acceleratore intelligente con due modalità di impostazione. Quella tradizionale, e quella che sfrutta il freno motore.

La Mini Cooper SE ha una strumentazione digitale da 5,5 pollici dietro al volante che, durante la carica, mostra il tempo stimato di completamento e i LED di controllo carica. Il climatizzatore è un automatico bizona con recupero del calore e controllo separato della temperatura per passeggero anteriore e conducente.