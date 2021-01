Si chiama Grecale il nuovo Suv compatto di Maserati. FOTO

La Porsche Macan è avvisata. Sarà commercializzato sul mercato nel 2021 il nuovo Maserati Grecale, Suv compatto rispetto alla sorella maggiore Levante. La Maserati Grecale sarà un suv di segmento D (ovvero più corto del Levante e con una lunghezza indicativa sui 4 metri e 75 centimetri), con diverse motorizzazioni termiche (una con oltre 500 cavalli) e versioni elettrificate. La larghezza sarà superiore ai 190 cm, con un passo vicino ai 285 cm.

Caratterizzato da uno stile che sottolinea sportività e dinamismo, secondo i progettisti Maserati il nuovo Gregale sarà in grado di abbinare prestazioni di riferimento a grande spazio a bordo. Per quanto riguarda il nome scelto, dare alle auto i nomi dei venti più famosi nel mondo è una tradizione in Maserati. Tutto iniziò nel 1963 con la Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin. Nel 2016, Levante, e ora Grecale, un vento mediterraneo intenso.

La Maserati Grecale sarà quindi più compatta ed economica della Levante, e dovrebbe aumentare sensibilmente le vendite del costruttore, visto l’appetito del mercato per questo genere di vetture e visto il successo delle rivali (Porsche Macan, BMW X4, Mercedes GLC e Audi Q5). La Grecale dovrebbe adottare un pianale derivato da quello dell’Alfa Romeo Stelvio. La produzione dovrebbe partire circa a metà del 2021 nella fabbrica FCA di Cassino.