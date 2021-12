Smart Fortwo EQ, elettrica con 130 km di autonomia

Piccola cittadina. Smart EQ Fortwo. Elettrica con 130 km di autonomia. Quanto costa? 25.649 euro. Gli allestimenti per la gamma Smart EQ (Pure, Passion, Pulse, Prime) sono proposti con prezzi compresi fra i 25.000 euro della fortwo base e i 33.317 della cabrio Prime. A spingere la fortwo EQ c'è un powertrain elettrico da 82 CV e 160 Nm di coppia, in grado, assieme alla batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh, di garantire un'autonomia dichiarata tra i 147 e i 159 km (poco più di 130 reali).

Ci si muove nel traffico cittadino con disinvoltura arrivando a destinazione senza la preoccupazione di trovare parcheggio. Sì perchè uno spazio per la Smart si trova sempre. Impressionante poi lo scatto ai semafori: senza dare nell'occhio Smart EQ Fortwo in soli 4,8 secondi va da 0 a 60km/h lasciando indietro anche gli scooter.

Con il 100 per cento di carica, infatti, si riescono a percorrere circa 120/130 chilometri. È anche vero però che per fare "il pieno" presso una colonnina con il caricatore di bordo da 22 kW, con funzione di ricarica rapida (disponibile a richiesta) si impiegano tempi relativamente brevi, circa 40 minuti dal 10 all'80%. I 130 km di autonomia sono però più che sufficienti per muoversi quotidianamente in città per poi ricaricare la vettura una volta tornati la sera a casa. Secondo una indagine condotta da Mercedes, infatti, mediamente ogni giorno i possessori di una Smart percorrono circa 34 km in città, quindi una ricarica completa può durare più giorni. Con la presa domestica da 2.2 kW la ricarica si completa in circa 6 ore. La Smart, fra l'altro, ha anche un radar montato sul paraurti anteriore che permette il recupero di energia in fase di rilascio o in frenata. Grazie all'assistenza radar un sensore monitora la circolazione stradale e seleziona il livello di recupero di energia più adatto.

La regina delle city car è disponibile in Italia in quattro versioni: Pure, Passion, Pulse e Prime, rese ancora più ricche da pacchetti dedicati. Il motore elettrico eroga 82 cavalli e 160 Nm di coppia ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh (garantita 8 anni o 100.000 km) di capacità fornita da Deutsche Accumotive, una società Daimler, ed è composta da tre moduli ad alto voltaggio e da un totale di 96 celle, anch'esse ad alto voltaggio.

Entro la fine del 2022 arriverà sul mercato italiano anche la sorella maggiore: la Concept #1 presentata allo IAA di Monaco nata dalla joint venture tra la Mercedes e la cinese Geely. Una 'Smart' oversize, lunga 429 cm, larga 191 cm e alta 169, con un passo di 275 cm, che strizza l'occhio ai suv.