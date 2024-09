Stellantis offre Maserati a prezzi scontati, anche a operai disoccupati

Torino - Stellantis ha scritto ai dipendenti una email per proporre l'acquisto nel mese di settembre di una vettura Maserati "a condizioni dedicate per se stesso, per i familiari e per gli amici". La lettera è stata inviata ai dipendenti italiani.

Gli sconti dell'azienda ai dipendenti sono abituali: esiste uno spazio all'interno della rete internet aziendale dal nome 'Stellantis Club' dove vengono fatte le offerte che riguardano tutti i brand. La Maserati è una società autonoma all'interno del gruppo e, quindi, ha promosso l'iniziativa commerciale che riguarda i modelli Grecale, GranTurismo e GranCabrio. La email, firmata dal team di Maserati che si occupa delle vendite ai dipendenti, rimanda al sito di Maserati per poter configurare la vettura secondo i propri gusti. Il Grecale è prodotto a Cassino, le Maserati Gran Turismo e GranCabrio a Mirafiori.

'Caro collega, siamo lieti di annunciarti che da settembre avrai la possibilità di acquistare una vettura Maserati a condizioni dedicate a te'. Immaginate di essere un operaio Stellantis che da mesi cerca di portare avanti la famiglia barcamenandosi tra cassa integrazione e contratti di solidarietà da poco più di 1.100€ al mese e ricevere questa offerta per comprare macchine di lusso dalla propria azienda". Lo scrive su Facebook la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino. "Immaginate di assistere da anni alla fuga dall'Italia di Stellantis, che è anche arrivata a proporre ad alcuni operai di trasferirsi in Polonia per mantenere il posto, e di sapere che l'amministratore delegato guadagna oltre 750 volte lo stipendio di un operaio. Immaginate di vedere il governo opporsi con ogni forza all'introduzione del salario minimo legale, eliminare il Reddito di cittadinanza e assistere inerme a 18 mesi di calo della produzione industriale. Come potete continuare a credere nelle istituzioni che dovrebbero rappresentarvi? Dobbiamo invertire presto la rotta o ci troveremo davanti a uno squarcio sociale ormai irreparabile. Proprio per questo ho proposto - alla costituente M5S e in una pdl che depositerò - di adottare la 'regola Olivetti' per cui un top manager non possa guadagnare più di 10 volte quanto guadagna un suo dipendente. I salari minimi devono aumentare: si tratta di giustizia e di tenuta sociale. Domani sera alla festa FIOM di Torino, alle 21 allo Sporting Dora, parleremo anche di questo", conclude Appendino.