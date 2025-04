Tesla, giù le vendite, -71 per cento. E Musk fa un passo indietro in politica

Continuano a calare gli utili di Tesla e Elon Musk ha deciso di correre ai ripari. Il primo trimestre, infatti, ha registrato un -71%, causato dal crollo delle vendite delle sue auto. Le ragioni di questa disaffezione dei clienti sono da ricercare principalmente nella gamma di prodotti offerti che mostrano ben poche novità. A questo, però, va aggiunto anche il boicottaggio delle auto Tesla in molti Paesi europei come reazione alla discesa in campo del patron di SpaceX accanto a Trump e alle sue dichiarazioni politiche, soprattutto durante la campagna elettorale tedesca, percepite da molti come indebite ingerenze nella politica europea. Così, alla fine, l’utile netto di Tesla è crollato da 1,39 miliardi a 409 milioni di dollari, ben al disotto delle stime degli analisti, portando il fatturato di Tesla da 21,3 miliardi a 19,3 miliardi di dollari nel periodo tra gennaio e marzo, anch'esso al di sotto delle previsioni di Wall Street.

Anche per questo, ormai da alcune settimane, si vocifera che il lavoro di Musk al Doge, il Dipartimento per l’efficienza Usa, sia giunto al capolinea. Lo stesso milionario la ha sostanzialmente ammesso martedì 22 aprile nel corso di una teleconferenza con gli analisti: «Il mio lavoro al Doge è quasi completato», ha detto. «Continuerò a lavorare con il team per il resto del mandato di Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più», ma a partire da maggio, «dedicherò molto più tempo a Tesla». Musk ha spiegato di prevedere di dedicare solo «uno o due giorni alla settimana alle questioni governative».