Tesla, la rivolta dei consumatori contro Musk: crollo delle vendite in Germania e Francia

Tesla segna il passo nei tre maggiori mercati auto europei. A gennaio le vendite sono crollate del 59% in Germania, del 63% in Francia e del 12% nel Regno Unito. In particolare la casa automobilistica statunitense ha continuato a perdere terreno sul mercato automobilistico tedesco, in un contesto difficile per i produttori di veicoli elettrici, reso più complicato dalle polemiche che circondano Elon Musk. Solo 1.277 auto Tesla, esclusivamente elettriche, sono state vendute in Germania a gennaio, con un calo di quasi il 60% rispetto all’anno precedente, secondo quanto riportato mercoledì dall’Agenzia federale per i veicoli a motore (Kba).

Le vendite di Tesla in Germania sono in calo da più di un anno, riflettendo le difficoltà del mercato delle auto elettriche, dovute in particolare alla fine dei bonus di acquisto e all’inflazione. A gennaio, tuttavia, il calo è stato in contrasto con la ripresa del mercato delle auto elettriche, che ha registrato un aumento delle immatricolazioni del 53,5% rispetto all’anno precedente, per un totale di 34.498 unità vendute. Le auto Tesla hanno rappresentato invece solo il 3,7% del mercato tedesco delle auto elettriche. Si tratta di una quota molto lontana da quella media che nel 2024 sarà vicina al 10%.

Il calo delle vendite si estende ai principali Paesi europei. Le immatricolazioni di Tesla sono crollate del 63% il mese scorso anche in Francia, il secondo mercato di veicoli elettrici più grande dell’Ue, dopo la Germania, e sono scese del 12% nel Regno Unito. Gli analisti ritengono che a incidere negativamente potrebbe essere stato proprio l’attivismo politico del fondatore e ceo Elon Musk, che negli ultimi mesi ha sostenuto a più riprese il partito di estrema destra AfD e ha criticato apertamente il premier britannico Keir Starmer.