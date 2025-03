Tesla richiama oltre 46 mila pickup Cybertruck, problemi alla carrozzeria

Nuovi guai per Tesla. La casa automobilistica di Elon Musk ha richiamato oltre 46.000 Cybertruck, tutti quelli prodotti e venduti nei primi 15 mesi di commercializzazione negli Stati Uniti, a causa di un problema di sicurezza che sta avendo difficoltà a risolvere. Secondo il documento di richiamo depositato presso la National highway traffic safety administration, Tesla stima che l'1% delle 46.096 vetture coinvolte abbia un difetto. I pezzi di rifinitura in acciaio lungo l'esterno del Cybertruck sono uniti al veicolo da un adesivo che è «suscettibile di fragilità ambientale», spiega l'azienda.

Le azioni di Tesla hanno perso l'1,7% nelle contrattazioni pre-mercato dopo che il segretario al commercio Howard Lutnick ha utilizzato un'apparizione televisiva per esortare gli americani ad acquistare azioni della società automobilistica di Elon Musk. Un consiglio inusuale, perche' i ministri in genere non raccomandano le azioni delle societa', tanto meno quelle legate in questo caso al consigliere più stretto del presidente. Lo stesso Donald Trump aveva organizzato uno showroom alla Casa Bianca e acquistato pubblicamente una Tesla per sostenere l'azienda, ma per ora senza risultati.