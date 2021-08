Valentino Rossi dice basta: "Mi ritiro dalla MotoGP"

Spielberg - "È dura, ma mi ritirerò al termine della stagione in corso. È stata una decisione difficile, avrei voluto gareggiare per altri 25 anni, ma non è possibile: nello sport i risultati fanno la differenza”. Dopo aver vinto tutto Valentino Rossi, tra i più grandi motociclisti di sempre a livello mondiale, ha detto oggi ufficialmente addio alle competizioni.

L’annuncio, in una conferenza stampa convocata poco prima del Gp austriaco di Stiria. “Mi sarebbe piaciuto correre nel mio team con mio fratello, ma va bene così - aggiunge il 42enne pesarese -. Penso che nel 2022 correrò con le macchine, resterò un pilota per tutta la vita, cambierò solo da moto ad automobili".