Xpeng, sviluppo di auto elettriche anche nel mercato europeo

Il mercato delle automobili elettriche è in continua espansione e in tantissime parti del mondo la vendita registra dati davvero importanti. La Cina ovviamente si propone a questo mercato da protagonista e diverse grandi marche di automobili presentano agli appassionati ma anche ai curiosi una varietà incredibile di modelli, adatti a tutte le esigenze e convenienti anche sotto l’aspetto economico. Una grande casa produttrice è senza dubbio la Xpeng che lavora in maniera continua e crescente allo sviluppo della auto elettriche: la marcia della produzione sembra inarrestabile e la stessa azienda annuncia due nuovi modelli per l’anno 2023.

Il mercato Xpenh sbarca anche in Europa

Anche l’Europa ha aperto le porte al mercato delle vetture elettriche e a Xpeng Motors in particolare, lo testimoniano anche le azioni xpeng oggi: noti sono i modelli P7 e P5 che tentano di farsi largo nel mercato del Vecchio Continente, due berline di alto livello che promettono di dare battaglie a modelli di case produttrici concorrenti. La classe di queste automobili è davvero alta anche se la proprietà cinese tenterà di rendere questa vettura più accessibile possibile al pubblico, partendo a un aspetto da non dimenticare mai che è quello del prezzo. Tuttavia, questo colosso cinese procede in maniera spedita anche con i modelli che già sono sul mercato: è notizia di qualche mese fa che Xpeng ha prodotto la vettura n° 200.000, raddoppiando il numero di 100.000 in soli 8 mesi. Un salto in avanti a dire poco clamoroso se si pensa che Xpeng produsse il primo modello soltanto alla fine del 2018.

Xpeng e Nio, un continuo confronto tra due colossi dell’elettrico

Impossibile però, se non altro da parte degli esperti e addetti ai lavori, non fare un paragone con altre grandi aziende produttrici di vetture elettriche come ad esempio Nio, altrettanto famosa e apprezzata in tutto il mondo. Quest’ultima registra allo stesso modo numeri importanti per quanto riguarda la produzione anche se la stessa si sta pian piano riprendendo dopo i periodi di ulteriori chiusure legate alla pandemia della scorsa primavera. Nella scorsa estate le consegne, infatti, hanno registrato un’importante ripresa dopo un lavoro a stretto contatto con partner di approvvigionamento. Per quanto riguarda Xpeng, come abbiamo accennato in precedenza, la produzione è ripresa a doppio turno a Zhaoqing, quartier generale, anche qui grazie al recupero della catena di approvvigionamento. Una grossa novità è legata alle funzioni di cruise control adattivo insieme al controllo del centro di corsia grazie a una percezione data da lidar e telecamera.



Scegliete il futuro, scegliete Xpeng

Siete attratti dal mercato elettrico o anche dalla stessa Xpeng? Di sicuro nel mondo della finanza il titolo va forte, le azioni Xpeng registrano sempre numeri importanti. Attraverso i vari canali dell’azienda avrete maniera di scegliere il modello che più soddisferà le vostre esigenze, basterà visitare i siti ufficiali nei diversi Paesi in cui la sua espansione è importante (nuove le aperture in nord Europa) e le varie applicazioni. Aprite al mondo delle vetture elettriche, un modo per vivere il futuro già nel presente.