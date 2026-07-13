Auto fa trampolino al passaggio a livello di Sampieri, per l’ennesima volta abbattuto il muro di una civile abitazione. Un ferito

Scicli – Incidente autonomo nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 40, tra Scicli e Sampieri, in contrada Bruffalori, dove un giovane è rimasto ferito. Il sinistro si è verificato intorno alle 21, al passaggio a livello il cui dosso è tristemente noto per la sua capacità di fare da trampolino.

L’automobilista alla guida di una vettura bianca ha perso il controllo del mezzo proprio in corrispondenza del dosso ferroviario. L’auto, dopo aver impattato violentemente contro il dosso si è ribaltata su un lato, terminando la sua corsa contro il muro di un villino abbattuto già parecchie volte in passato e distrutto anche in questa occasione.

La scena presentatasi ai soccorritori è stata quella di un impatto importante, con rottami e detriti sparsi lungo l’asfalto. Immediato è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area, i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale sanitario del 118. Il giovane è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale “Maggiore Nino Baglieri” di Modica per le cure del caso.

Il dosso è ampiamente segnalato e i limiti di velocità vengono sistematicamente ignorati, soprattutto da parte di chi non conosce quella strada.

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