Condividi "Auto finisce fuori strada e precipita in un dirupo: l’intervento dell’elicottero e la manovra al verricello per salvare il conducente" sui social

Santa Maria di Licodia, Catania – Un’auto è finita fuori strada a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’incidente sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 17 ottobre, intorno alle 14 in contrada Rocca del Corvo: la vettura di un 77enne è caduta in un dirupo per cause ancora da accertare. A causa della zona poco praticabile, per salvare il guidatore rimasto incastrato nella vettura sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Paternò e l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania.

L’uomo è stato soccorso e recuperato, grazie all’elicottero Drago VF142 con una manovra al verricello, procedura che si utilizza quando il mezzo non può atterrare o effettuare un appoggio parziale a terra a causa di terreni impervi o vegetazione fitta.

Trasportato alla piazzola di Ragalna, è stato affidato ai sanitari, che l’hanno successivamente trasferito all’ospedale San Marco di Catania.

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