Auto in fiamme ad Acate, l’incendio è doloso

Acate – Attimi di paura nella notte in corso Indipendenza ad Acate, dove una Fiat Grande Punto è andata improvvisamente a fuoco. Le fiamme, alte e violente, hanno rischiato di propagarsi alle tende di un’abitazione di fronte, ma per fortuna non si sono registrati feriti. Solo tanta paura tra i residenti, svegliati dal bagliore e dal fumo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno domato il rogo e impedito che l’incendio si estendesse ad altri veicoli o edifici. In supporto sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’episodio e raccogliere ogni elemento utile.

Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un atto doloso.

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