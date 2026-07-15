Auto in fiamme nella galleria, chiusa l’autostrada Siracusa-Catania: il video

Augusta, Siracusa – Si è reso necessario l’intervento della polizia stradale e dei vigili del fuoco oggi lungo l’autostrada, direzione Catania, all’interno della galleria Cozzo Battaglia, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, rendendo necessaria la temporanea chiusura del tratto interessato.

L’incendio ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione.

Una volta concluse le attività di messa in sicurezza e liberata la carreggiata, il tratto autostradale è stato riaperto al traffico, consentendo il graduale ritorno alla normalità.

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