Auto in fiamme sulla Palermo-Catania

Palermo – Una Ford Ecosport è stata avvolta dalle fiamme oggi lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, nel tratto di Buonfornello. I passeggeri sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che il rogo si propagasse.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe avvertito fumo sospetto provenire dal vano motore mentre era in transito; dopo aver accostato sulla corsia di emergenza, le fiamme hanno rapidamente distrutto carrozzeria e interni, rendendo il mezzo inutilizzabile.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a raffreddare i resti del veicolo per scongiurare ulteriori esplosioni o incidenti a catena.

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