Auto in fiamme sulla statale, uomo ustionato e ricoverato al Cannizzaro

È riuscito a salvarsi. L'auto è andata a fuoco mentre era in moto

Augusta, Siracusa – A causa di un veicolo in fiamme, è al momento chiusa la carreggiata della strada statale 193 “Di Augusta” al km 3,500, nel territorio di Augusta. Per consentire lo spegnimento dell’incendio e il soccorso dell’occupante del mezzo sono state istituite temporanee deviazioni in loco.

All’interno del veicolo era presente un uomo, classe 1973, che, nonostante sia riuscito a uscire autonomamente dal mezzo, avrebbe riportato alcune bruciature agli arti e per questo è stato disposto il trasferimento al Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

