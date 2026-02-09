Auto rubate e officina abusiva, due denunciati a Comiso. FOTO

Sono un 57enne e un 25enne

Comiso – La Squadra Mobile della Questura di Ragusa e la Polizia Stradale hanno denunciato due persone, di 57 e 25 anni, per ricettazione di autovetture rubate, gestione illecita di rifiuti e esercizio abusivo dell’attività di officina meccanica.

Le indagini sono scattate durante controlli ispettivi su diverse officine meccaniche della provincia. In particolare, a destare sospetto degli agenti è stata un’autovettura caricata su un carro attrezzi presso un’autodemolizione di Comiso.

Un controllo approfondito ha rilevato che il veicolo era provento di furto e presentava il numero di telaio alterato. Un secondo mezzo è stato sequestrato e ora è sottoposto ad accertamenti per determinarne la provenienza.

All’interno della struttura, gli investigatori hanno inoltre scoperto una officina meccanica non autorizzata e numerosi pezzi di ricambio smaltiti in violazione delle normative ambientali, configurando così il reato di gestione illecita dei rifiuti.

I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa, che coordina le indagini. Le attività dimostrano la costante attenzione delle forze di polizia nel contrastare furti di veicoli, reati ambientali e attività abusive nel settore meccanico.

