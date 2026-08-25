Auto rubate e ritrovate, a Catania 9 in un giorno

I numeri della polizia: in 6 mesi recuperate oltre 250 macchine.
di Redazione
Catania – Nel corso della prima metà dell’anno la polizia di Catania ha restituito ai legittimi proprietari oltre 250 veicoli rubati. In un solo giorno gli agenti sono riusciti a individuare 9 mezzi, poi riconsegnati alle vittime dei furti.
“Nella maggior parte dei casi – spiega la polizia – le auto vengono trovate, anche a distanza di giorni, in luoghi che i ladri ritengono sicuri per mancanza di sistemi di videosorveglianza. Questo stratagemma viene reso vano dalla approfondita conoscenza del territorio da parte degli agenti”.
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