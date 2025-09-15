Auto si ribalta in galleria, code sulla Catania-Siracusa e in tangenziale a Catania

Catania – Una macchina si è ribaltata lungo l’autostrada Catania-Siracusa, all’interno della galleria San Demetrio, finendo nella corsia di emergenza. Il guidatore è rimasto ferito ed è stato prelevato da un’ambulanza, non è chiaro il motivo per cui ha perso il controllo dell’auto. La circolazione è stata consentita solo sulla corsia di sorpasso, con inevitabili code. File anche sulla tangenziale di Catania, dove si registrano colonne di circa tre chilometri prima dei caselli di San Gregorio.

