Auto si ribalta sulla provinciale: muore un uomo di 48 anni, Alberto Di Pietro

Carlentini, Siracusa – È di un morto il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto, ieri sera, sulla provinciale Carlentini – Pedagaggi, in territorio di Carlentini. A perdere la vita Alberto Di Pietro 48 anni di Pedagaggi, molto conosciuto nella frazione a sedici chilometri di Carlentini.

L’uomo a bordo di una Volkswagen up, presa a noleggio, stava percorrendo la provinciale in direzione Carlentini, quando in contrada Mezzaluna, ha perso il controllo del mezzo finendo capottata sul terrapieno a bordo della strada.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, i medici hanno tentato il tutto per tutto per salvargli la vita, ma il suo cuore ha cessato di battere. Sul posto i militari dell’Arma hanno raccolto tutte le informazione e ricostruito la dinamica dell’incidente.

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