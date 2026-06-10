Condividi "Auto si ribalta tra Ragusa e Marina di Ragusa, due donne ferite" sui social

Ragusa -Incidente sulla strada provinciale 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. Una Peugeot è uscita autonomamente dalla carreggiata e si è ribaltata più volte sul margine sterrato della strada, terminando la corsa con le ruote rivolte verso l’alto.

A bordo due giovani donne che hanno riportato ferite giudicate non gravi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato assistenza alle occupanti dell’auto.

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