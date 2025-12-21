Auto si schianta contro un albero: morto Giuseppe Filippone, 18 anni

È stato trasportato a Villa Sofia ma i medici non sono riusciti a salvarlo

Palermo – Incidente mortale nella notte, intorno alle 3, nel nel parco della Favorita a Palermo. È deceduto un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia municipale, il giovane si trovava a bordo di un’auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è andato a schiantare contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata in viale Diana.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del diciottenne dalle lamiere dell’auto. I sanitari del 118 hanno tentato manovre di rianimazione. Inutile la corsa al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

