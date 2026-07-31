Auto si schianta contro un muretto e si spezza in due: muore 17enne

Catania – Un diciassettenne di Mascali è morto nella notte lungo la statale 114, nel territorio di Calatabiano, all’altezza della cartiera Sacca. Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 2:00, quando una Fiat Grande Punto su cui viaggiavano tre giovani – tutti della classe 2008 – ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro un muretto di cemento. L’impatto ha letteralmente spezzato l’auto in due.

Il gruppo di ragazzi proveniva da Giardini e procedeva in direzione Fiumefreddo al momento dello schianto. I vigili del fuoco e i soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno lavorato per estrarre i tre giovani dall’abitacolo ormai ridotto a un ammasso di lamiere. Per il 17enne residente a Mascali non c’è stato nulla da fare. Gli altri due passeggeri sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali più vicini.

I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Giarre, con l’intervento del Radiomobile e della stazione locale, impegnati a chiarirne le cause.

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