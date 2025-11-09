Auto smontate dai ladri a Catania, recuperati fari, specchietti e autoradio rubati

Catania – La polizia di Catania ha trovato e recuperato decine di parti di carrozzeria d’auto, apparecchi e accessori. Si tratta di fari, fanali, specchietti e autoradio rubati che sono stati repertati e custoditi negli uffici della polizia per poterli restituire a chi ha subìto e denunciato il furto.

Le vittime dei furti del materiale sotto elencato potranno recarsi negli uffici della squadra volanti in via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico al numero 095/7230369, esibendo la denuncia presentata. Le immagini possono essere visionate sulla pagina ufficiale della questura di Catania e sui profili Instagram e Facebook.

Elenco refurtiva

N° 1 coppia di stop Fiat 500X modello a led;

Nr. 4 autoradio Fiat riportanti il relativo codice di tracciabilità;

N° 1 coppia di stop Fiat 500X modello alogeno;

N° 1 coppia di fari Fiat 500X modello led;

N° 1 coppia di fari Fiat 500X modello alogeno;

N° 2 fari diurni destri Fiat 500X modello led;

N° 1 coppia di fari diurni destri Fiat 500X modello alogeno;

N° 1 coppia di stop Fiat 500L modello alogeno;

N° 1 specchietto retrovisore destro nero per Fiat 500X;

N° 1 autoradio touch Fiat 500X;

N° 1 calotta destra grigia specchietto Fiat 500X;

N° 2 fanali posteriori per Smart;

N° 2 fanali posteriori per Fiat 500X;

N° 1 fanale posteriore per Smart.

