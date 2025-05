Auto, Tesla crolla in Europa: vendite dimezzate ad aprile, vola la concorrenza cinese

Crollo di Tesla in Europa: ad aprile 2025, le immatricolazioni del marchio americano sono calate del 52,6% rispetto allo stesso mese del 2024, passando da 11.540 a 5.475 unità. La quota di mercato si è ridotta dall’1,3% allo 0,6%, secondo i dati diffusi dall’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA). Dall’inizio dell’anno, il calo complessivo delle vendite è del 46,1%, con 41.677 veicoli immatricolati contro i 77.314 del primo quadrimestre 2024.

Il calo di Tesla si inserisce in un contesto europeo in cui le vendite complessive di auto sono rimaste stabili (-0,3% su base annua), ma trainate dalla crescita dei veicoli elettrificati: +26,4% per le auto elettriche a batteria (BEV), +7,8% per le ibride plug-in (PHEV) e +20,8% per le ibride tradizionali (HEV). I veicoli elettrificati rappresentano ormai il 59,2% delle immatricolazioni totali nel mese.

La contrazione di Tesla è attribuita a una gamma di modelli giudicata datata, a un’immagine pubblica sempre più controversa legata alle posizioni politiche del fondatore Elon Musk, e alla crescente competitività delle case automobilistiche cinesi. Marchi come BYD, MG e Leapmotor hanno visto le loro immatricolazioni salire del 59% rispetto all’anno precedente, contribuendo in modo significativo all’ascesa dei veicoli elettrici e ibridi.

Nel frattempo, costruttori come Volkswagen, BMW, Renault e Stellantis consolidano la propria presenza nel settore, mentre il nuovo SUV elettrico Skoda Elroq si piazza in testa alle vendite di aprile. La Model Y di Tesla, un tempo leader di mercato, scivola al nono posto.

Nonostante Elon Musk abbia recentemente dichiarato che la situazione commerciale è “già ristabilita”, Tesla appare sempre più marginale in un mercato in piena trasformazione.

Secondo ACEA, la transizione verso l’elettrico resta disomogenea tra i Paesi UE, molto influenzata dalla presenza di incentivi statali e infrastrutture di ricarica. Mentre in Italia e Spagna il mercato BEV è in espansione, in Francia si registra un lieve rallentamento.

