Autobus in fiamme sulla Ragusa-Catania. Bus dell’Etna Trasporti in fumo. VIDEO

Ragusa – Attimi di paura, questa mattina, sulla Ragusa-Catania, dove un autobus dell’Etna trasporti, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco improvvisamente. È successo in contrada Coffa. L’autista ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutte le persone che si sono messe in salvo mentre sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, con due squadre e un’autobotte per spegnere le fiamme. Una lunga colonna di fumo nero era visibile a parecchi chilometri di distanza.

I passeggeri sono rimasti letteralmente a piedi.

