Autocarro a fuoco sulla Modica-Ragusa

Modica – Un autocarro è andato a fuoco a Modica durante la marcia causando disagi sulla strada statale 115, nei pressi di contrada Caitina. L’incendio, divampato improvvisamente pare a causa di un guasto elettrico, ha generato una densa colonna di fumo nero. Le fiamme hanno avvolto il vano motore del mezzo mentre transitava in direzione di Ragusa, costringendo il conducente a fermarsi a bordo carreggiata e richiedere l’intervento dei soccorsi.

L’incendio ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia di Stato e della polizia locale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

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