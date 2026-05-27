Autocarro si ribalta sulla Ragusa-Malavita-Santa Croce

Ragusa – Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 8:15, lungo la Strada Provinciale 60 “Ragusa – Malavita – S. Croce”. Un autocarro si è capovolto per cause ancora da accertare mentre percorreva la SP 60 in direzione Ragusa – Santa Croce. Il conducente non ha riportato gravi ferite, ma l’impatto è stato rilevante: il mezzo ha abbattuto e danneggiato il muro che delimita la carreggiata. Il pesante veicolo occupa interamente la sede stradale, paralizzando la circolazione in piena ora di punta e bloccando centinaia di automobilisti. Si è formata una lunga coda di vetture e molti conducenti hanno effettuato inversione di marcia alla ricerca di itinerari alternativi, riversandosi sulla SP 36 (strada di Grassullo) in direzione Ragusa Est.

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