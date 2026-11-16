Cronaca
|
16/11/2026 19:16

Autogru si ribalta per il cedimento del marciapiede: feriti due operai

Bloccati nel cestello. Sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

di Redazione

Lentini, Siracusa – Paura oggi in via Agnone a Lentini, dove due operai sono rimasti intrappolati nel cestello di un’autogru ribaltatasi durante un intervento. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.50: secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso stabilità in seguito al cedimento del marciapiede sul quale era posizionato.

La squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere i lavoratori, rimasti bloccati tra le lamiere del cestello. Le operazioni hanno richiesto l’estrazione dei due operai dal mezzo ribaltato; una volta liberati, sono stati affidati al personale sanitario del 118, giunto sul posto con due ambulanze.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Considerate le condizioni dei lavoratori, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania con l’elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Lentini, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento.

© Riproduzione riservata

Consigliati