Autogru si ribalta per il cedimento del marciapiede: feriti due operai

Lentini, Siracusa – Paura oggi in via Agnone a Lentini, dove due operai sono rimasti intrappolati nel cestello di un’autogru ribaltatasi durante un intervento. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.50: secondo le prime informazioni, il mezzo avrebbe perso stabilità in seguito al cedimento del marciapiede sul quale era posizionato.

La squadra del locale distaccamento dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere i lavoratori, rimasti bloccati tra le lamiere del cestello. Le operazioni hanno richiesto l’estrazione dei due operai dal mezzo ribaltato; una volta liberati, sono stati affidati al personale sanitario del 118, giunto sul posto con due ambulanze.

Considerate le condizioni dei lavoratori, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania con l’elisoccorso. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Lentini, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le cause del cedimento.

© Riproduzione riservata