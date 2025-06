Autorizzazioni ambientali, la Regione siciliana replica a Ragusanews

Palermo – A seguito della pubblicazione del Vs Articolo intitolato “Altro che bonus lavastoviglie: in Sicilia la vera emergenza è la paralisi burocratica”, avente ad oggetto il lavoro della Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione Siciliana, lo Scrivente Luigi Montalbano, nella qualità di Segretario della Commissione, avendo ricevuto mandato da Plenum di replicare all’articolo citato, precisa che le informazioni riportate nello stesso, essendo vaghe e prive di dati a supporto di quanto affermato, non danno minimamente la reale rappresentazione dell’alacre lavoro svolto in questi anni da questa Istituzione, che nell’ultimo anno ha prodotto dei risultati e dei dati misurabili, totalmente difformi da quanto voi narrato.

Si allega il Report dell’anno 2024 a testimonianza di quanto il lavoro della Commissione abbia inciso nel tessuto sociale in termini positivi, sia ambientali che economici.

Resta fermo ogni ulteriore diritto della CTS di adire le competenti sedi per vedere tutelato il suo buon nome.

Distinti Saluti

Il Segretario

REPORT 2024 CTS

