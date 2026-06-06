Autostrada Catania, auto in fiamme 500 metri prima del casello di Giarre

Giarre – Ancora un incendio di auto in autostrada. Non c’è pace per la A18 Catania-Messina. A circa 500metri dal casello di Giarre, in direzione Catania, una vettura ha preso fuoco.

Stando al racconto di quanti transitavano sull’autostrada, si tratterebbe di un rogo scoppiato per cause ancora da accertare che ha avviluppato una Smart. Al momento si attende l’arrivo dei soccorsi. Le persone a bordo dell’auto hanno abbandonato il veicolo e osservano a qualche metro di distanza.

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