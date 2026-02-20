Autostrada, chiusure notturne sulla Catania-Siracusa: gallerie al centro dei lavori

Il percorso alternativo sarà la SS114 “Orientale Sicula”

Catania – Da lunedì 23 febbraio 2026, la Sicilia si prepara a un weekend di disagi sulla rete autostradale, con chiusure notturne programmate sull’A18 Catania-Siracusa.

Anas ha annunciato interventi urgenti di manutenzione, concentrati nelle ore serali per ridurre al minimo l’impatto sul traffico diurno, ma che richiederanno ai pendolari una pianificazione attenta degli spostamenti.

Sull’A18 Catania-Siracusa sono in programma interventi agli impianti tecnologici di ventilazione delle gallerie, un sistema vitale per la sicurezza in caso di incendi o guasti. Le chiusure, dalle 22:00 alle 6:00, seguiranno questo calendario. 23-27 febbraio: direzione Catania, tra gli svincoli di Augusta e Lentini; 27-28 febbraio: entrambe le direzioni, tra Zona Industriale e Lentini; 2-3 marzo: direzione Siracusa, da Zona Industriale ad Augusta, con rampe di Lentini chiuse; 3-5 marzo: direzione Siracusa, da Lentini ad Augusta.

Il percorso alternativo sarà la SS114 “Orientale Sicula”, con deviazioni segnalate in loco. Data l’estensione temporale dei lavori, chi si sposta tra Catania, Siracusa e le zone intermedie dovrà abituarsi a queste limitazioni per oltre una settimana.

