Autostrada Palermo-Catania, rallentamenti, investito pedone che recuperava valigia caduta dall’auto. È morto

Un pedone è stato investito nel tentativo di recupero di una valigia che trasportava con la propria auto
di Redazione
Caltanissetta – Al km 81 della carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, nei pressi di Resuttano, un pedone è stato investito nel tentativo di recupero di una valigia che trasportava con la propria auto prima che finisse su strada. L’uomo è deceduto sul colpo.
Il sinistro sta causando significative ripercussioni sulla circolazione con la formazione di code in quanto il traffico risulta momentaneamente bloccato.
Al momento è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria a Tramonzelli con rientro Resuttano.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
