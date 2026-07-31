Autostrada Siracusa-Gela, aggiudicata la gara per i caselli: dal 2028 si pagherà il pedaggio

Fino ad oggi la tratta è rimasta gratuita per l’assenza delle infrastrutture necessarie all’esazione del pedaggio.

Modica – L’autostrada Siracusa-Gela si prepara a diventare a pagamento. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha aggiudicato la gara per la realizzazione degli impianti di esazione del pedaggio nel tratto Siracusa-Rosolini, passaggio decisivo verso l’attivazione dei caselli.

L’appalto riguarda gli svincoli di Cassibile, Avola, Noto e Rosolini e rappresenta il primo lotto del progetto che porterà all’introduzione del pedaggio sull’A18 Siracusa-Gela. Successivamente saranno realizzati anche gli impianti nel tratto Rosolini-Modica.

Secondo il cronoprogramma del CAS, i lavori dovranno essere completati entro il 2028, anno in cui entrerà in funzione il sistema di riscossione. Fino ad oggi la tratta è rimasta gratuita proprio per l’assenza delle infrastrutture necessarie all’esazione del pedaggio.

Con l’installazione dei caselli finirà dunque la gratuità dell’autostrada che collega Siracusa al territorio ragusano, in attesa del completamento dell’arteria verso Gela

© Riproduzione riservata