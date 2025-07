Autostrada Torino-Milano, un 82enne in A4 contromano. Muoiono l’anziano e 3 uomini, una donna è grave

Novara – Il bilancio è di 4 morti e un ferito grave, una donna. Lo rende noto il 118. Tutti a causa, quasi certamente, di un errore umano. È rimasta bloccata gran parte del pomeriggio di domenica 27 luglio l’Autostrada Torino Milano in direzione del capoluogo lombardo per un gravissimo incidente avvenuto alle 11.08 al Km 103+400. Uno scontro frontale che ha visto due auto coinvolte tra Novara Est e Marcallo Mesero, probabilmente proprio in corrispondenza dello svincolo per l’aeroporto di Malpensa.

Alla guida della Pugeout 207 entrata in contromano c’era Egidio Magenta Ceriano, classe 1943, residente nel paese novarese di Ceran. Sull’altra auto, distrutta, Amodio Giurni aveva 37 anni. Nato a Potenza, bancario, aveva sposato nell’ottobre del 2023 Silvia Moramarco, stessa età, dipendente di un’impresa di costruzioni di Como: è lei a lottare ora tra la vita e la morte in ospedale. Vivevano a Novara. Con loro sull’auto, entrambi deceduti, c’erano i novaresi Mario Paglino e Giovanni Grossi, che abitavano in via Lazzaro Cotta a Novara, nel palazzo di fronte a quello dove viveva la coppia. Anche loro erano sposati. Alla Stampa Paglino aveva raccontato il suo percorso dopo essere stato bullizzato da bambino, prima del successo come designer insieme al marito. Compagni nella vita e nel lavoro, Mario e Giovanni erano tra i più importanti collezionisti e creatori di Barbie al mondo. Nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la stessa Mattel e che si occupa di creare Barbie costumizzate, una delle quali è stata venduta nel 2015 in un asta di beneficienza a 15mila euro.

La persona ferita gravemente è invece una donna classe 1988, S. M., trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. La donna è arrivata in ospedale in codice rosso. È stata intubata, con traumi al torace e fratture a una gamba e a un braccio. Al momento viene esaminata dall’équipe medico chirurgica. Le sue condizioni sono gravi ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati subito la Polizia stradale di Novara Est, competente su quel tratto, il 118 e i vigili del fuoco. Presto chiara la dinamica dell’incidente. A provocare la tragedia, ha accertato la Polstrada, una Peugeot 207 che ha imboccato contromano l’autostrada. L’auto era guidata da un 82enne che ha imboccato contro mano la corsia di sorpasso dell’autostrada pensando forse di essere nella prima corsia. Inevitabile il violento scontro contro l’altra vettura.

