Autotrasporti, la Sicilia dei tavoli istituzionali e quella degli scaffali vuoti: supermercati in difficoltà, McDonald’s chiusi e distribuzione paralizzata

Ragusa – C’è la Sicilia dei tavoli istituzionali, delle rassicurazioni e degli impegni del Governo. E poi c’è la Sicilia reale, quella dei supermercati dove comincia a scarseggiare persino l’acqua minerale, dei punti vendita McDonald’s che chiudono per mancanza di rifornimenti, delle piattaforme della grande distribuzione organizzata ferme e delle aziende che iniziano a fare la conta dei danni. A casa, in attesa che si riparta, 300 dipendenti.

Due fotografie dello stesso territorio che, in queste ore, sembrano raccontare realtà profondamente diverse.

A Ragusa, in Prefettura, si è tenuto un tavolo istituzionale dedicato alla crisi dell’autotrasporto, convocato su richiesta del senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi e del sindaco di Vittoria Francesco Aiello, dopo un confronto al Mercato ortofrutticolo della città.

Sallemi ha spiegato che il Governo nazionale ha assunto impegni concreti nei confronti degli autotrasportatori, tanto da determinare la revoca dello sciopero e delle altre forme di protesta precedentemente annunciate dalle organizzazioni di categoria.

Resterebbe attiva, secondo il parlamentare, soltanto una “frangia residuale”, non rappresentata dalle sigle del settore, che continua a mantenere blocchi in alcune zone.

Ma la definizione di protesta residuale stride con le conseguenze che si stanno registrando nell’economia reale.

Perché se la protesta è residuale, i suoi effetti non lo sono affatto.

In provincia di Ragusa, cuore produttivo e logistico del Sud-Est siciliano, la situazione descritta dagli operatori è ben più pesante di quanto possa emergere dai comunicati istituzionali.

Nei supermercati cominciano a mancare prodotti di largo consumo. In alcuni esercizi commerciali scarseggia anche l’acqua minerale, uno dei beni più comuni e normalmente più disponibili sugli scaffali. Non si tratta più soltanto del rischio di ritardi nelle consegne, ma delle conseguenze concrete di una catena di approvvigionamento che non riesce a funzionare regolarmente.

Anche la ristorazione organizzata risente delle difficoltà. In provincia di Ragusa, punti vendita della catena McDonald’s hanno dovuto sospendere l’attività, un segnale particolarmente significativo della gravità delle interruzioni logistiche.

Le piattaforme di distribuzione della grande distribuzione organizzata, che assicurano quotidianamente l’arrivo delle merci nei supermercati e nei punti vendita del territorio, registrano situazioni di fermo operativo. E quando si blocca una piattaforma logistica, le conseguenze si propagano rapidamente lungo tutta la filiera: dai fornitori ai trasportatori, dai magazzini ai negozi, fino ai consumatori.

Nel frattempo le imprese iniziano a quantificare le perdite. Ci sono consegne saltate, merci che non raggiungono le destinazioni previste, costi organizzativi aggiuntivi e attività commerciali che rischiano di perdere giornate di fatturato.

Per il comparto agricolo, poi, il problema è ancora più delicato. Il territorio ragusano vive di produzioni ortofrutticole che hanno bisogno di raggiungere rapidamente i mercati nazionali. Ogni rallentamento dei trasporti può tradursi in perdita di valore del prodotto e, nei casi peggiori, nel suo deterioramento.

Il senatore Sallemi ha ringraziato il prefetto di Ragusa per la tempestiva convocazione del tavolo, annunciando aggiornamenti costanti e un’interlocuzione con il Ministero competente.

Un’attività istituzionale certamente necessaria. Ma che, da sola, non riempie gli scaffali dei supermercati, non rimette in movimento le piattaforme logistiche e non restituisce alle imprese le giornate di lavoro perdute.

La questione, a questo punto, non è soltanto stabilire chi rappresenti i manifestanti ancora presenti nei presidi o quanto numerosa sia la componente che continua la protesta.

La questione è capire perché, nonostante gli accordi annunciati e la revoca dello sciopero da parte delle organizzazioni di categoria, una parte significativa del sistema distributivo continui a subire conseguenze così pesanti.

E soprattutto quali iniziative concrete siano state individuate per garantire la libera circolazione delle merci, la ripresa dei rifornimenti e la tutela delle attività economiche.

Perché mentre la politica discute attorno ai tavoli, il sistema produttivo deve fare i conti con le perdite, i lavoratori con l’incertezza e i consumatori con gli scaffali che si svuotano.

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