Autotreno rovina fuori strada tra Avola e Cassibile

Avola – Incidente lungo la Strada Statale 115 nel tratto compreso tra Avola e Cassibile nel giorno della vigilia di Natale. Un mezzo pesante è uscito fuori strada, rovinando nei campi adiacenti.

L’autotreno, che viaggiava in direzione Cassibile, ha improvvisamente sbandato e la motrice del veicolo è finita nei terreni limitrofi. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è di un improvviso malore del conducente. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza del 118. L’autista è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale; sebbene la prognosi rimanga riservata, l’uomo era vigile al momento del soccorso.

