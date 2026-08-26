Aveva 191 chili di fuochi d’artificio in auto, denunciato

Catania – La Polizia di Catania ha fermato un uomo con 191 chili di fuochi pirotecnici in macchina.

L’intervento è stato eseguito dalla squadra artificieri della Questura di Catania.

Il corriere, un 38enne incensurato, originario di Vittoria, aveva accatastato all’interno della sua auto una gran quantità di scatoloni di fuochi che trasportava sotto il sole cocente, senza alcuna precauzione per l’incolumità pubblica.

I poliziotti lo hanno intercettato nei pressi dello svincolo autostradale di Giarre.

Gli artificieri hanno giudicato altamente pericoloso il carico.

Per il trasporto di simili prodotti è necessario possedere il porto d’armi o il nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza.

Tutto il materiale pirotecnico è stato messo in sicurezza e sequestrato. Il 38enne è stato denunciato per porto abusivo di fuochi d’artificio e per ricettazione.

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