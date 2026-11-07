Aveva 40 anni e tre figli, Vito D’Armetta muore in un incidente in moto

Palermo – Non ce l’ha fatta Vito D’Armetta, il motociclista rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto sulla Statale di Villagrazia di Carini, nei pressi della pizzeria La Torre. L’uomo aveva 40 anni e lascia la moglie e tre figli.

Lo scontro, che ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter Yamaha T-Max, si era verificato nelle scorse ore. Ad avere la peggio era stato il conducente dello scooter, le cui condizioni erano apparse subito disperate.

Dopo l’impatto, il quarantenne era stato rianimato sul posto dai sanitari del 118 e successivamente trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nonostante i soccorsi e i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

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