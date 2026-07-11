Avola, inaugurato l’Archivio Storico Comunale

Avola – L’Archivio Storico Comunale di Avola torna finalmente a vivere. Con la cerimonia di inaugurazione e apertura al pubblico, la città riacquista un patrimonio documentale di straordinario valore, che da oggi diventa uno strumento di conoscenza, ricerca e partecipazione per cittadini, studenti e studiosi. “Non inauguriamo semplicemente un archivio – dichiara il sindaco Rossana Cannata – ma restituiamo alla comunità la propria memoria. Ogni documento custodito racconta una parte della storia di Avola, delle sue istituzioni, della vita cittadina e della sua identità. Conservare e valorizzare questo patrimonio significa rafforzare il legame tra passato, presente e futuro.”L’intervento di riordino, inventariazione e valorizzazione è stato reso possibile grazie al finanziamento ottenuto del Ministero della Cultura, con il supporto della Soprintendenza Archivistica della Sicilia e il prezioso lavoro dell’archivista Vanessa Leonardi, che ha consentito di rendere nuovamente consultabile il Fondo Preunitario dell’Archivio Storico Comunale, composto da circa 28 metri lineari di documentazione. “È un investimento importante – dice – una nuova infrastruttura culturale finalmente ordinate e accessibile sulla conoscenza cittadina e del territorio che lascia un’eredità concreta alle nuove generazioni.” Il progetto ha già restituito risultati di particolare interesse storico, tra cui la ricostruzione dell’assetto dell’Archivio comunale nel 1865 attraverso il ritrovamento di un antico inventario e nuovi elementi di ricerca sulla storia del territorio avolese, dimostrando come gli archivi non siano semplici depositi di documenti, ma luoghi vivi capaci di generare nuove opportunità. “L’Archivio Storico sarà un punto di riferimento per scuole, università, ricercatori e cittadini – sottolinea il sindaco -. La memoria non appartiene solo agli studiosi: è un bene comune che deve essere fruibile e condiviso. Per questo sara possibile consultarlo all’interno della Biblioteca comunale ‘Giuseppe Bianca’, creando un luogo della cultura sempre più aperto, inclusivo e al servizio della città.”

L’inaugurazione dell’Archivio Storico si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rossana Cannata, con l’obiettivo di rendere Avola una città sempre più consapevole della propria storia e capace di trasformarla in una risorsa per il futuro.

“Una comunità che custodisce la propria memoria è una comunità che guarda avanti con maggiore consapevolezza – conclude Cannata -. Oggi consegniamo agli avolesi un patrimonio che appartiene a tutti e che da oggi torna ad essere patrimonio vivo della città.”

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