Avola, l’Archivio Storico Comunale apre le porte al pubblico

Avola – Venerdì 10 luglio, alle 18, si terrà la cerimonia ufficiale di presentazione e inaugurazione dell’Archivio Storico del Comune di Avola. L’evento segna la restituzione alla comunità di un patrimonio documentario di rilievo, aprendo una nuova stagione di accessibilità, studio e fruizione pubblica. L’importante intervento di riordinamento, inventariazione e valorizzazione conclusosi lo scorso anno, che ha interessato ben 28 metri lineari di documentazione, è stato realizzato grazie al fondamentale sostegno della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura. I lavori, condotti dall’archivista Vanessa Leonardi, hanno ricevuto il parere favorevole e il supporto della Soprintendenza Archivistica della Sicilia.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco della Città di Avola On. Avv. Rossana Cannata, l’assessore alla Cultura dott.ssa Deborah Rossitto, l’On. Deputato Giovanni Luca Cannata, l’archivista Vanessa Leonardi.

Relatrici le professoresse Concetta Damiani e Simona Inserra dell’Università di Catania.

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