Avvelenava gatti, fermato

Ramacca, Catania – La presenza di diversi gatti randagi agonizzanti in strada, nei pressi di viale Libertà, ha fatto scattare numerose segnalazioni da parte degli abitanti di Ramacca. Così i carabinieri hanno individuato un 68enne come responsabile di avvelenamenti. Diversi testimoni hanno raccontato di averlo visto lanciare alcuni gatti oltre la recinzione di un cortile condominiale.

I militari hanno disseppellito le salme di 4 animali, scoprendo che i felini erano stati avvelenati, quindi è scattata una perquisizione nella casa del 68enne. Lì sono saltati fuori dei contenitori riempiti con veleno per lumache ed esche avvelenate per topi; a quel punto è scattata la denuncia.

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