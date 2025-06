Avvistata e fotografata una foca monaca a Panarea

Isole Eolie – Un esemplare di foca monaca è stato avvistato e fotografato nel tratto di mare antistante gli isolotti delle Formiche nell’isola di Panarea, da un gruppetto di subacquei naturalisti dell’associazione Mediterraneo, guidati da Francesco Sesso, ricercatore e docente al Dipartimento di ingegneria dell’ambiente dell’Unical – Università della Calabria.

«L’esemplare, di grossa taglia – ha dichiarato il ricercatore – era intento a cacciare e da quanto abbiamo potuto vedere stava addentando una murena e subito, dopo, il nostro avvistamento si è inabissato. Per me che non sono certo un novellino dell’ambiente marino. così come per le persone che erano con me, è stata una grande emozione».

L’ultimo avvistamento, certificato, di una foca monaca nel mare delle Isole Eolie, dove in passato era presente con numerosi esemplari, specie a Filicudi (dove si rifugiava in quella che è denominata la Grotta del bue marino), si era verificato il 30 ottobre del 2022 al largo dell’isolotto di Strombolicchio.

