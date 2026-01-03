Azzurra Breda morta a 12 anni per una polmonite fulminante: era ricoverata per una brutta influenza

Padova – Un terribile lutto ha scosso la comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Nell’ultimo giorno del 2025 è morta Azzurra Breda, di soli 12 anni, stroncata da una polmonite. La tragedia si è abbattuta sulla famiglia composta dalla madre Valentina e dal padre Mattia, oltre che da una sorella più piccola. Sportiva, Azzurra amava la musica e da diversi anni suonava il pianoforte. Non è escluso che venga richiesto l’esame autoptico per fare chiarezza sulle cause del decesso.

La giovane non soffriva di alcuna patologia. È stata accompagnata una prima volta in ospedale a Padova per essere poi dimessa. Quando la situazione clinica sembrava essersi stabilizzata, ha avuto una ricaduta e a nulla sono serviti i tentativi di salvarla da parte del personale medico della Pedriatria. Il sindaco Guido Carlin, non appena in paese si è sparsa la voce di quanto accaduto, ha commentato: “La notizia, arrivata nella giornata di ieri, ha colpito e profondamente scosso tutta la comunità. Siamo vicini con sincero affetto alla famiglia in questo momento di dolore indicibile. Azzurra era una giovane ragazza riservata ed educata, conosciuta e apprezzata, sempre presente con discrezione alle iniziative promosse dall’Amministrazione rivolte ai più giovani. Esistono sofferenze che nessun genitore dovrebbe mai essere chiamato a sopportare. Oggi l’intera Comunità si stringe ai familiari, con la consapevolezza che, di fronte a una perdita così grande, nessuna parola e nessun gesto potranno mai colmare il vuoto lasciato”.

