25/12/2025 13:23

Babbo Natale a colloquio con Spiderman al porto a Marina di Ragusa

Una scena surreale

di Redazione

Ragusa – Scena surreale stamani al porto di  Marina di Ragusa, dove i mattinieri che hanno deciso di fare una passeggiata dopo la cena natalizia di ieri sera si sono imbattuti in due personaggi in costume. Un Babbo Natale con la barba vera, molto naturale e somigliante con l’immagine iconica di Santa Klaus, e l’Uomo Ragno.

I due erano amabilmente a colloquio e posavano con i bambini che incontravano per strada.
Buon natale ai lettori di Ragusanews.

© Riproduzione riservata

